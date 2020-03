Aveyron : un homme de 20 ans et deux femmes de 18 ans tués dans un accident

Les pompiers de l'Aveyron ont été appelés à 2h27 dans la nuit de vendredi à samedi pour un grave accident de la route dans le bourg de Lanuéjouls, à l'est de Villefranche-de-Rouergue. Une voiture, seule en cause, a percuté d'autres véhicules en stationnement et a terminé sa course sur le trottoir, contre une habitation. Bilan : trois morts et un blessé en urgence absolue, son pronostic vital était engagé aux dernières nouvelles.

Des jeunes dans la voiture : le conducteur indemne

Parmi les cinq personnes à bord, trois sont décédées : deux jeunes femmes de 18 ans et un homme de 20 ans. Un autre homme de 20 ans a lui été transporté en urgence absolue sur l'hôpital de Rodez. Quatre des cinq sont originaires des environs de Decazeville, l'autre de Villefranche-de-Rouergue.

La cinquième personne à bord, un homme de 20 ans, s'en sort indemne. Il s'agit du conducteur du véhicule. Il est actuellement entendu par les enquêteurs. Des prises de sang ont été effectuées pour savoir s'il avait consommé de l'alcool ou de la drogue.

L'accident a mobilisé une vingtaine de pompiers et une douzaine de gendarmes cette nuit. On ne connait pas les causes de l'accident, la brigade de Montbazens est chargée de l'enquête.