Aveyron : une collision entre trois voitures fait un mort et sept blessés

Vabres-l'Abbaye, France

Une femme de 34 ans est morte sur la D999 entre Albi et Saint-Affrique, samedi 16 mars. Un homme de 18 ans est en urgence absolue, héliporté et hospitalisé à Toulouse. Six autres personnes ont été plus légèrement blessées.

Une collision impliquant trois voitures

Vers 18h45 sur la départementale D999, trois voitures sont entrées en collision. À l'arrivée des pompiers, une conductrice était déjà décédée.

Parmi les six blessés légers hospitalisés à Saint-Affrique, une femme de 20 ans, un garçon de 8 ans et quatre hommes de 18 ans.

Les circonstances de l'accident ne sont pas encore connues par les autorités.