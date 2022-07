Avez-vous été victime d'un faux ramoneur ou artisan d'une société se présentant sous le nom ETS PRO SERVICES ?

Dans le cadre d’une affaire de vols par ruse, les enquêteurs de la Sûreté Départementale du Gard recherchent à identifier des victimes. Entre janvier et juin 2022, principalement dans le Gard et l’Hérault, mais possible dans les départements limitrophes tels que Vaucluse ou Bouches du Rhône, un homme se présentait au domicile des victimes comme mandaté par le syndic de propriété pour procéder à des interventions sur ventilation, hottes ou ramonage. Une fois à l’intérieur, il visitait plusieurs pièces du logement et en profitait pour dérober argent liquide, bijoux ou carte bancaire.

Selon la police, il remettait systématiquement à sa victime une facture à l’entête de la société ETS PRO SERVICES.

Si vous en avez été victime, merci de bien vouloir contacter les enquêteurs du lundi au vendredi aux heures de bureau au 04.66.27.32.55 ou 04.66.27.31.67