Avignon : manifestation contre le racisme et l'antisémitisme

La ville d'Avignon et la LICRA organisent un rassemblement contre le racisme et l'antisémitisme ce lundi soir, après un début d'année marquée par une flambée des actes antisémites.

Vaucluse, France

Les Avignonnais et les Vauclusiens sont appelés à se rassembler pour dire non à l'antisémitisme et au racisme. Un rassemblement est organisé ce lundi 18 février à 18 heures devant l'hôtel de ville, place de l'horloge, à l'appel de la mairie d'Avignon et de la LICRA.

Ce week-end a une nouvelle fois été marqué par des actes antisémites. Le philosophe Alain Finkielkraut a notamment été la cible d'insultes. La semaine dernière, des tags ont été découverts sur le portrait de Simone Veil, le mot "Juden" a été inscrit sur un commerce et des arbres en hommage à Ilan Halimi ont été profanés.

Mercredi, Renaud Muselier, président de la région PACA a proposé à 150 personnalités de signer une tribune dans laquelle ils s’indignent de la montée de l’antisémitisme en France.