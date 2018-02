La ville d'Avignon lance sa nouvelle campagne de dératisation ce lundi. Les services techniques, mandatés par la mairie, vont déposer des appâts raticides empoisonnés dans les égouts et au bord des sorgues des panneaux dans tous les quartiers de la ville, intra et extra muros, jusqu'à vendredi.

Avignon, France

Ce lundi, débute la nouvelle campagne de dératisation de la ville d'Avignon. Trois fois par an, des pièges sont posés dans les bouches d'égout de la ville.

Le poison est placé à l'intérieur de la bouche d'égout, suspendu à un fil de fer

A chaque bouche d'égout, c'est le même rituel : les techniciens, mandatés par la mairie, posent un petit bloc de couleur bleu. Il s'agit d'un appât qui attire les rongeurs. "Les rats vont venir grignoter dedans et s'empoisonner", explique Bastien, employé d'Antigone Service.

Bastien, dératiseur chez Antigone Service à Avignon Copier

Les dératiseurs vont installer des pièges dans toutes les zones infectées, principalement le centre-ville où les déchets des boulangeries et des restaurants attirent les rats. Le but n'est pas d'éradiquer tous les rats mais de limiter leur prolifération. Selon le technicien, "le rat est bon pour l'écosystème" car il permet de nettoyer les égouts. La campagne s'achèvera vendredi, quand les techniciens auront posé des pièges dans toutes les rues du centre-ville d'Avignon et dans les quartiers extra muros.

La mairie demande aux promeneurs de faire très attention à leurs animaux, afin qu'ils n'ingèrent pas ces produits.