Avignon : un accrochage se conclu par des coups de feu !

A 20 heures mardi un policier quittait son service au commissariat d'Avignon et rentrait chez lui au guidon de sa moto quand il a assisté à un accrochage entre une voiture et un fourgon. Un accrochage qui a bien mal fini.

Le conducteur du fourgon est sorti de son véhicule en titubant et à menacé l'automobiliste qui de peur a reculé en faisant tomber la moto et son pilote. Malgré une cheville douloureuse le policier qui n'était plus en service a proposé d'appeler la patrouille pour régler l'affaire. Mais le conducteur énervé n’était pas de cet avis. Il a lâché deux pitbulls sur le policier qui a du faire usage de son arme. Le conducteur du fourgon en a profité pour prendre la poudre d'escampette. Mais son numéro d'immatriculation l’a trahit et il a été arrêté mercredi matin à son domicile à Font couverte. Il comparaîtra ce jeudi devant le tribunal correctionnel. Un des chiens a été retrouvé mort, l’autre a été capturé et placé à la fourrière. Le policier s’est vu prescrire une ITT de 3 jours pour son entorse à la cheville.