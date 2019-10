Avion dérouté à Pékin : 15 élèves nîmois bloqués en Chine

Vendredi, une alarme incendie retentit dans l'avion de 15 élèves de l'Institut d'Alzon et leur cinq accompagnateurs. Plus de peur que de mal : les élèves vont bien, et devraient rentrer à Nîmes sous deux jours.