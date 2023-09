Aviron Bayonnais : l'ex-entraineur Antoine Battut condamné à 6 mois avec sursis

Antoine Battut a été reconnu coupable par le tribunal judiciaire de Bayonne ce mardi. Il écope de six mois de prison avec sursis. Cyril Gomez est relaxé dans cette même affaire. Les deux anciens de l'équipe de rugby de l'Aviron Bayonnais ont été reconnus coupables de "violence aggravée". L'ancen entraineur des Ciels et Blancs est aussi condamné à 3.000 euros d'amende. La clinique va toucher un euro de dommages et intérêt. La demande du club de rugby a été rehetée en revanche.

Altercation verbale, puis physique

Les faits remontent au 23 août 2022, après une nuit festive et arrosée. Antoine Battut, alors entraîneur adjoint de l'équipe de rugby de Bayonne, et le préparateur physique Cyril Gomez, se rendent au service des urgences de la clinique Aguilera à Biarritz, pour voir un ami qui a eu un accident de la route avec son scooter à la sortie d'une boite de nuit le soir même. Face au refus des personnels de la clinique de les laisser accéder au box médicalisé de leur copain, le ton monte et des coups sont portés. Un infirmier et une aide-soignante vont être blessés.

La défense demande de la clémence

Lors de l'audience, Antoine Battut a reconnu une "perte de sang-froid" et s'est montré très affecté par toute cette affaire largement médiatisée. Son avocat Me Antoine Binet a justement parlé de la médiatisation de cette affaire et de son impact indéniable sur son client, qui « avait déjà suffisamment honte". L'avocat a demandé au tribunal une dispense de peine. Cyril Gomez affirme, pour sa part, ne pas avoir donné un seul coup ce soir-là et au contraire avoir tenté de calmer les choses. Yann Le bras, l’avocat de Cyril Gomez souligne la sincérité des deux hommes, "Tout au long de leur carrière sportive, ils n’ont pas eu à se faire reprocher un seul débordement de comportement. On a là deux bons gars." Il a plaidé la relaxe pour son client.

L'accusation offensive

Dans son réquisitoire, le procureur de la République, Jean-Claude Belot a expliqué : "Le problème n’est pas qu’il y a eu ce soir-là, un, deux ou trois coups-de-poing. Ces violences sont reconnues, assumées, expliquées. Il n’en demeure pas moins qu’elles sont réelles, inadmissibles, surtout dans le lieu dans lequel elles se déroulent". Le représentant du ministère public avait alors demandé, à l'encontre d’Antoine Battut, 8 mois de prison avec sursis, 3.000 euros d’amende et un stage de citoyenneté et contre Cyril Gomez 6 mois de prison avec sursis et 1.000 euros d’amende.

La jeune aide-soignante, victime des coups, s'était portée partie civile, son avocat, Me Antoine Tugas, demandant 3.000 euros de dommages et intérêts au nom du préjudice moral. Quant à l**’avocate de l’Aviron Bayonnais Rugby** pro, elle avait requis 50.000 euros pour préjudice d’image. Elle a donc été déboutée.