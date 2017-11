Avis de coup de vent dans les Bouches du Rhône

Attention ce week-end, avis de coup de vent dans toute la région. Les pompiers invitent à la plus grande prudence. Il faut à tout prix pour éviter les feux de forêt.

Météo France annonce un fort mistral (secteur Nord-Ouest) sur le département des Bouches-du-Rhône.

Ce samedi 18 novembre, le vent soufflera entre 50 et 70 km/h sur la moitié Ouest de l’Etang de Berre. Dimanche 19 novembre, il s’étendra sur l’ensemble du département avec des rafales de 60 à 70km/h sur la partie Ouest et entre 50 et 60 km/h sur la partie Est. Il se renforcera pour atteindre 70 à 80 km/h dans l'après-midi.

Et cela durera jusqu'à lundi après-midi.

Invitation à la prudence

Les pompiers des Bouches-du-Rhône, appellent à la prudence. Il faut éviter les balades en forêt. Attention au chute d'arbres. Et bien sur les barbecues et brûlages sont strictement interdits.