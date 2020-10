Europol diffuse la photo du fugitif français François Di Pasquali

Il est l'un des délinquants sexuels les plus recherchés d'Europe, condamné pour viol et agression à Saint-Étienne (Loire). Le Français François Di Pasquali a peut-être refait sa vie sous un nouveau nom, Europol diffuse sa photo ce mardi 27 octobre.

François Di Pasquali, recherché par Europol pour viol et agression, condamné à 10 ans de prison.

Europol diffuse ce mardi 27 october le portrait d’un fugitif, condamné pour viol et agression à Saint-Etienne : François Di Pasquali, Français de 48 ans, a été condamné par contumace (en son absence)en 2016 à dix ans de prison pour avoir violé une femme de 84 ans en 2009 et pour avoir agressé son épouse en 2012. Mis en examen, incarcéré puis remis en liberté, il avait pris la fuite avant la tenue de son procès.

Ancien gérant d'un restaurant italien

D'après les informations du Figaro, François Di Pasquali est l'une des cibles prioritaires de la nouvelle campagne "Most Wanted" ("Le plus recherché"). Il fait partie des grands délinquants sexuels recherchés dans 19 pays européens.

En 2009, il avait proposé à sa victime octogénaire et atteinte d'un début d'Alzheimer, de la raccompagner chez elle, avant de la violer et l'abandonner en état de choc. C'est lors de son audition pour violences conjugales contre sa femme trois ans plus tard que le criminel est identifié. Il avait tenté d'écraser sa compagne avec sa voiture.

Le fugitif aurait refait sa vie

Placé en détention provisoire, le fugitif est libéré sous contrôle judiciaire en 2013 après de nombreux recours de ses avocats. Reconverti en cuisinier, il disparait des radars de la police avant son procès aux assises, où il est condamné en son absence.

La brigade nationale de recherche des fugitifs est saisie depuis plusieurs mois. Les enquêteurs pensent que l’homme, marié et père de deux enfants, a peut-être refait sa vie sous une autre identité.