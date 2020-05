Avis de recherche dans le Gard, dans le secteur du Vigan

La gendarmerie du Vigan recherche un homme porté disparu depuis ce mercredi. Sa famille est sans nouvelle depuis 16h00.

Il était parti se promener. Claude Requin, 72 ans, et mesurant 1m 80, est parti de chez lui, 80 chemin des Vernèdes, à Toupiargues, entre Sardan et Gailhan (Gard). Il serait parti marcher en direction de la route de Sommières. Il a contacté son épouse une heure plus tard en disant être perdu, puis la communication a coupé. Il ne répond plus aux appels depuis.

Il est vêtu d’une chemise verte claire unie, d’un pantalon marron clair uni, et de chaussures de ville noires. Il porte aussi des lunettes. La gendarmerie précise également qu’il a quitté son domicile en emportant un marteau de géologue.

Les gendarmes de la communauté de brigade de Quissac, en charge de l’enquête, recherchent tout témoignage permettant de localiser la personne disparue. Vous pouvez les contacter, 7 jours sur 7, au 04 66 77 31 40.