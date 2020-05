Avis de recherche en Lozère

Les gendarmes de Lozère lancent un avis de recherche, ce lundi. Nicolas Dolfus, 57 ans, a quitté son domicile de Saint-André de Lancize, près de Florac, entre le vendredi 22 et le dimanche 24 mai, en laissant son véhicule et son téléphone portable sur place. Les recherches opérationnelles entreprises depuis ce dimanche soir et engageant une vingtaine de gendarmes, le maître de chien et le pilote de drone, sont restées vaines à cette heure.