Avis de recherche : l’ourson capturé dans les Pyrénées s’est échappé dans le Tarn

Saint-Pierre-de-Trivisy, France

Un ourson brun des Pyrénées à nouveau dans la nature. Retrouvé il y a une semaine par un habitant de la commune de Couflens en Ariège, du côté de Salau, un hameau au fond de la vallée du haut-Salat, l’ourson était seul , vraisemblablement écarté de sa mère par un mâle qui souhaitait se reproduire. L’ourson avait été capturé et récupéré par l’équipe spécialisée de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il avait été confié à un centre de soins vétérinaires dans le Tarn afin qu’il soit réalimenté, et qu’il retrouve sa forme avant de retrouver son milieu naturel.

Mais l’ourson n’a pas résisté à l’appel de la nature, il s’est échappé de son enclos dans la nuit de Dimanche à Lundi à Saint-Pierre de Trivisy (81).

L' ourson s'est échappé de son enclos à Saint Pierre de Trivisy dans le Tarn - @Google map

Des spécialistes de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), accompagnés de trois chiens créancés, sont sur le terrain pour le récupérer.

Cet animal ne présente aucun danger pour l’être humain qu’il fuit d’instinct » précise la Préfecture qui lance un appel à témoin.

L’animal de 8 kg particulièrement affaibli serait âgé de 5 mois environ.

Si jamais vous l’apercevez, merci d’appeler le 06 25 07 03 50 ou le 05 81 27 54 23, en indiquant un numéro à rappeler.