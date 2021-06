Avis de recherche pour retrouver une femme disparue à Fougères

Christiane Blondeau n'a plus été vu depuis ce lundi 31 mai en fin de matinée à Fougères

Les recherches depuis ce lundi 31 mai n'ont rien donné pour le moment. Christiane Blondeau, 75 ans, habitante de Fougères ne donne pas signe de vie depuis 11 heures lundi matin, heure à laquelle elle a quitté son domicile sans sac et sans masque. Elle a été vue pour la dernière fois près de la poste de Fougères avenue du Général de Gaulle. Elle porte un chemisier crème avec des motifs, un jeans bleu et probablement des baskets bleu marine et rouge.

La famille et la police mobilisée

C'est la famille qui a donné l'alerte et lancé un avis de recherche sur Facebook dès lundi en fin d'après-midi. La police de Fougères est, elle aussi, mobilisée avec des recherches terrestres et des chiens pisteurs venus lundi en fin de journée de Saint-Brieuc.

Ce mardi après-midi, les recherches se poursuivent. La famille a convié les volontaires au parking du Nançon à partir de 16 heures afin d'organiser des équipes pour quadriller différents points de la ville, voie verte et forêt.

Si vous avez des informations, contacter le 17.