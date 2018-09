Saint-Ismier, France

La gendarmerie de l'Isère a lancé un avis de recherche dans le Grésivaudan pour tenter de retrouver une femme de 62 ans, partie vendredi 21 septembre après-midi de son domicile de Saint Ismier (Isère).

Catherine JARDILLIER conduit un véhicule de marque Toyota, modèle Rav4 de couleur noire et immatriculé 656 CPR 38. Elle mesure 1,73m. de corpulence mince elle pèse 56kg. Ses yeux sont bleus, ses cheveux sont raides et blonds et coupés au carré.. Au moment de sa disparition elle était vêtue d'un chemisier fleuri bleu/orange, d'un pantalon beige et de baskets roses. D'après ses proches elle souffre de vertiges.

Toute personne susceptible d'apporter des informations aux forces de l'ordre est priée de contacter la gendarmerie de MEYLAN au 04.76.90.22.96 ou de composer le 17.