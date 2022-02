Avis de recherche : un citoyen roumain porté disparu dans le secteur de Neuchatel-Urtière

Un ressortissant roumain, âgé de 37 ans, est porté disparu dans le secteur de Neuchatel-Urtière, aux portes du Haut Doubs. L'homme qui ne parle pas un mot de français est entré en France dimanche dernier 30 janvier, par le poste de frontière de Damvant depuis la Suisse.

Il était logé ans un gite de Neuchatel-Urtière, Grande Rue, lorsqu'il a été pris d'une crise dimanche soir, tambourinant aux portes des habitations. Il était persuadé d'être toujours en Roumanie. Depuis, plus de nouvelles.

Les gendarmes sont à sa recherche. Lionel Irimia mesure entre 1.65 et 1.70 mètre et de corpulence fine, maximum 60kg. Il est habillé d'un pull à carreau gris et noir, un pantalon de jogging gris et des baskets noires et vertes avec la semelle blanche.

Si vous disposez d'information sur cette disparition, n'hésitez pas à contacter la gendarmerie la plus proche. Ou la compagnie de Montbéliard au : 03 81 98 60 06