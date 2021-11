Avis de recherche : un étudiant de Pau a disparu depuis samedi matin

On est sans nouvelle d'Ismaël Affolter, un étudiant de Pau âgé de 20 ans depuis ce vendredi. Sa mère qui vit à Paris a donné l'alerte ce lundi soir. Il pourrait être parti faire une ballade en vallée d'Aspe. Il souffre de troubles autistiques.

Ismaël Affolter est rentré à Paris chez sa mère pendant les vacances. Il est revenu à Pau ce jeudi, et sa maman est sans nouvelle de lui depuis vendredi. On sait qu'il était encore à Pau ce samedi à 6 heures du matin. Son portable a "borné" à Urdos en vallée d'Aspe ce samedi soir à 19 heures. Le chargeur de son téléphone est resté dans son appartement. On ignore comment il a pu se rendre en vallée d'Aspe puisqu'il n'a qu'un vélo électrique pour se déplacer à Pau.

Sa maman a prévenu la police de Pau ce lundi soir. Ismaël n'est pas très "accro à son portable". C'est pour cette raison qu'elle ne s'est pas inquiétée plus tôt. C'est son silence sur les réseaux sociaux qui l'a finalement alertée. Sa mère précise que son fils a des traits d'autisme asperger. Il mesure 1m70. Il est mince. Il a des cheveux châtains et il porte des lunettes.