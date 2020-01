Les avocats de Dordogne reconduisent leur grève une semaine de plus

Les avocats des barreaux de Périgueux, Bergerac et Sarlat reconduisent leur mouvement contre la réforme des retraites une semaine de plus. Ils sont en grève au moins jusqu'au vendredi 17 janvier.

Dordogne, France

La grève des avocats de Dordogne se poursuit. En Assemblée générale, les avocats des barreaux de Périgueux et de Bergerac et Sarlat ont décidé jeudi 9 et vendredi 10 janvier de poursuivre la grève une semaine de plus. Les robes noires cessent le travail jusqu'au vendredi 17 janvier prochain pour dénoncer la réforme des retraites. Leur caisse de retraite autonome devrait être fusionnée avec le projet du gouvernement. Actuellement, les avocats cotisent et financent à eux seuls leur retraite.

Les audiences renvoyées à une date ultérieure

Cette grève veut dire qu'il n'y aura pas d'audience sauf si le prévenu n'a pas demandé d'avocat pour le représenter. Il n'y aura pas non plus de permanence. A Périgueux, les avocats sont appelés à se rassembler ce lundi 13 janvier sur les marches du Palais de Justice à 11 heures à l'appel de la Conférence des bâtonniers. Des actions sont également prévues à Bergerac sans qu'elles ne soient précisées pour le moment.