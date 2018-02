Avocats et magistrats réunis à Perpignan pour réclamer plus de moyens pour la Justice

Par Baptiste Guiet, France Bleu Roussillon

Avocats, magistrats et fonctionnaires du greffe étaient mobilisés ce jeudi pour une journée d'action nationale. L'intersyndicale dénonce les projets de réforme du gouvernement et réclame plus de moyens pour "une Justice de qualité".