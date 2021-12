Avocats, magistrats et greffiers manifestent leur colère à Lille

Ce mercredi 15 décembre, l'ensemble du personnel de la justice est descendu dans la rue pour réclamer plus de moyens humains et financiers. A Lille, 200 avocats, magistrats et greffiers s'étaient donnés rendez-vous devant le Palais de justice.

"Le bateau de la justice coule et le gouvernement nous donne du scotch pour colmater les fissures". A Lille, ce mercredi 15 décembre, c'est ce que dénonçaient les 200 avocats, magistrats et greffiers qui étaient dans la rue pour manifester leur colère et leur épuisement face au manque de moyen dont ils sont victimes. Même si ces problèmes touchent le monde judiciaire depuis plusieurs années, l'union de tout le personnel de la justice était inédite.

"C'est une forme de travail forcé"

Ce rassemblement unitaire révèle l'ampleur des difficultés auxquelles fait face le personnel. Des audiences qui se terminent à 1 ou 2 heures du matin, des procès qui ont lieu des mois voire des années après les requêtes... Toutes ces situations font partie du quotidien des juges, magistrats et greffiers.

Antoine Chaudey, avocat au Barreau de Lille, président du syndicat des avocats de France est épuisé par ces conditions : "Pour moi c'est une forme de travail forcé. Il faut plus de personnels, la France est bien en deçà des moyennes fixées au niveau européen. Par exemple à Lille, il y a actuellement 38 procureurs de la République. Selon les normes européennes des autres pays il devrait y en avoir 138".

Une justice en crise qui motive difficilement les plus jeunes à intégrer la profession. Sarah Kerrich est une avocate de 29 ans et membre du syndicat des jeunes avocats de France. Elle a prêté serment il y a deux ans et considère qu'il est nécessaire de se mobiliser pour faire vivre la justice : "La justice est mal en point depuis plusieurs années et si on continue comme cela on va aller droit dans le mur. De plus en plus de jeunes magistrats ou avocats quittent la robe au bout de cinq à dix ans, ça devient difficile de vivre de notre métier dans de bonnes conditions."

Même si le budget de la justice est en hausse de 8% cette année, la grande majorité est allouée à l'administration pénitentiaire, notamment pour la construction et la rénovation des prisons.