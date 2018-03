Limoges, France

Les marches du palais de justice place d’aine à Limoges semblaient presque trop petites pour accueillir tous ceux qui sont venus dire ce vendredi midi leur attachement à la Cour d'appel de Limoges. Les avocats des barreaux de Limoges, Brive, Tulle et Guéret ont souhaité rallier à leur cause les élus locaux et les acteurs économiques. Beaucoup ont répondu à leur appel. "C'est pour montrer la mobilisation de toute une région, le Limousin, derrière sa cour d'appel" explique le bâtonnier de Limoges maître Pleinevert.

Une grande photo très colorée

Des avocats en robe noire, des magistrats en robe rouge et des élus avec leurs écharpes tricolores notamment le maire de Limoges Emile-Roger Lombertie et quelques uns de ses adjoints ont répondu à l'appel. Si l'existence même de la cour d'appel de Limoges ne semble plus menacée ce sont ses missions que les avocats et magistrats craignent de voir partir ailleurs. Ils souhaitent que cette grande photo soit diffusée le plus largement possible et qu'elle arrive sur le bureau de la ministre de la justice.