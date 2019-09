Avord : un immeuble subit quatre incendies en deux mois

Avord, France

Le parquet de Bourges reste très prudent dans l'attente de preuves, mais les habitants de l'immeuble en sont persuadés : ces incendies à répétition ne peuvent être que criminels. Des habitants qui ne dorment plus la nuit et cela depuis le 18 juillet, date du premier incendie : " Hier, on a paniqué parce qu'on a vu de la fumée. Heureusement, ce n'était qu'un barbecue. Mais on est aux aguets, surtout le soir. On a très peur."

Les incendies prennent toujours dans les caves. © Radio France - Michel Benoit

Les résidents craignent que le feu ne provoque une explosion de gaz. Certains habitants sont sous tranquillisants. Des migrants libyens résident dans l'immeuble et pourraient être la cible de ces incendies, mais Jérôme n'y croit pas : " Des migrants, il y a en a dans d'autres immeubles à Avord. Et on ne s'en prend qu'à celui-ci. Les autres seraient aussi incendiés si on voulait s'attaquer à eux. Non, franchement, je n'y crois pas."

Les objets détruits par l'incendie attendent d'être mis à la benne, devant l'immeuble © Radio France - Michel Benoit

Une autre piste est également évoquée : des squatteurs délogés d'un immeuble rue Mermoz : " Ils cherchent d'autres caves. et comme on les a empêchés de venir ici, ils se vengent."

Cet immeuble, rue Mermoz à Avord a été muré et certains squatteurs délogés. © Radio France - Michel Benoit

Un homme, résident de l'immeuble, a été placé ce weekend en garde à vue. Aucune charge n'est retenue pour l'instant contre lui, dans l'attente des résultats d'expertises en cours. Le parquet veut s'assurer que ces incendies sont bien criminels. Les résultats ne seront pas connus avant plusieurs semaines.