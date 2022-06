Avord : les autorités vont simuler un accident nucléaire

Les 8 et 9 juin, les autorités vont simuler un problème avec une tête nucléaire puisque la base de l'armée de l'air d'Avord stocke ce genre de munitions. L'idée, c'est de tester les secours et la communication entre les autorités civiles de la préfecture et l'armée.

Les habitants d'Avord, de Farges-en-Septaine et Savigny-et-Septaine sont concernés, ils pourront vivre normalement, pas besoin pour eux de se calfeutrer, même si des barrages seront mis en place sur certaines routes.

Les autorités civiles et militaires ont exposé à la population la philosophie de cet exercice nucléaire. © Radio France - Michel Benoit

Les sirènes vont se déclencher vers 8h30, le 8 juin sur ces trois communes. Il y aura eu un problème sur la BA 702 : "Le risque d'explosion nucléaire n'existe pas avec ce genre de munitions" précise le Général Louis Péna, adjoint territorial national. "Ce qui pourrait arriver, mais c'est hautement improbable, ce serait par exemple un début d'incendie avec dégagement de particules radioactives, des particules alpha comme on les désigne dans notre jargon. Ces particules ne traversent pas la peau. En revanche, elles sont très dangereuses si elles sont inhalées ou avalées en consommant des légumes de son jardin par exemple."

Les habitants du secteur sont habitués à ce genre de risques. © Radio France - Michel Benoit

Un test pour la coordination

Il faut donc se mettre à l'abri dans le premier bâtiment fermé disponible, et se calfeutrer. Mais on ne demandera pas à la population d'aller jusque là pour cet exercice : "Les habitants de ces trois communes pourront vaquer à leurs occupations quotidiennes" détaille Agnès Bonjean, directrice de cabinet du préfet du Cher. "Il y aura cependant des barrages routiers qui seront mis en place pour restreindre certains accès. Les habitants se verront donc remettre des badges à apposer à leur pare-brise pour pouvoir circuler plus librement. On testera la coordination de nos moyens civils et militaires. Notre capacité à agir en commun à court terme et à plus long terme puisque l'exercice va durer deux jours."

L'information de la population sera une des composantes de cet exercice. © Radio France - Michel Benoit

Airnuc permettra d'évaluer la coordination entre autorités civiles et militaires qui ne disposent pas toujours d'outils de communication commun. Le procureur de Bourges sera également mobilisé pour le côté judiciaire puisqu'il y aura des victimes durant cet accident. Anne et Patrick habitent Savigny-en-Septaine et sont intrigués : "ça nous intéresse parce qu'on habite juste à côté de la ligne ferroviaire qui transporte les munitions. On est donc curieux de savoir ce qu'il se passe, d'autant que des travaux y sont actuellement menés. Cela nous rassure plutôt de voir que des exercices de ce type existent. Les autorités nous disent qu'on pourra vivre normalement durant ces deux jours, sauf quelques précautions à prendre pour circuler, mais ça ne devrait pas trop nous impacter. Je pense qu'on vivra donc normalement. Si, si, on se servira du téléphone. Ca ne devrait pas encombrer le réseau à un point tel que ça gênerait les secours."

Le dernier exercice de ce genre avait eu lieu en 2015. Notez que le recours aux pastilles d'iode n'est pas nécessaire dans ce type d'accident avec des têtes nucléaires car il n'y a pas de dégagement d'iode radioactif, censé venir se fixer sur la thyroïde, à l'inverse des accidents impliquant une centrale nucléaire.