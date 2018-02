Avoriaz : deux enfants de 10 et 12 ans se perdent et chutent d'une falaise. L'un d'eux est décédé

Par Nathalie Grynszpan, France Bleu Pays de Savoie et France Bleu

Un drame encore inexpliqué est survenu la nuit dernière dans la station d'Avoriaz, en Haute-Savoie. Deux frères de douze et dix ans se sont éloignés des pistes et ont chuté d'une falaise. Le plus âgé est décédé.