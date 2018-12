Avranches : le curé ne veut pas de Gospel dans ses églises pour Noël

Le nouveau curé de la paroisse d'Avranches n'autorise presque plus aucun concert dans les églises de sa paroisse, sans en dire la raison. La chorale Free Gospel, qui se produisait depuis 20 ans dans l'église Saint-Gervais, a dû déménager à Villedieu-les-Poëles pour son concert de Noël.

Avranches, France

L'histoire pourrait s'appeler No country for Gospel. La chorale des Free Gospel et sa trentaine de chanteurs amateurs se produisait depuis maintenant 20 ans aux environs de Noël dans l'église Saint-Gervais d'Avranches. C'était devenu une tradition assez réputée qui ramenait chaque fois beaucoup de monde, la troupe a même sorti trois albums. Mais voilà, le nouveau curé de la paroisse n'aime pas trop la musique. En tout cas dans son église.

On a toujours chanté dans les églises d'Avranches. Le prêtre précédent était très ouvert, il tenait à ce que toutes les cultures soient représentées dans sa paroisse, dont le Gospel, qui est une musique protestante. Maintenant, le nouveau prêtre ne souhaite plus avoir de musique dans son église"

"Il n'autorise qu'un concert par an ou presque, un concert de musique classique pour Noël. Sinon, même pour les mariages, les gens ne peuvent pas célébrer en musique", explique Marie-Laure Bourdin, professeure de musique et directrice de la chorale. Et la paroisse est grande. Il faut aller désormais jusqu'à Saint-Hilaire-du-Harcouët ou Saint-James pour entendre de la musique dans une église.

La chorale exilée à Villedieu pour Noël

La raison ? Le curé ne la donne pas. Au journaliste de France Bleu Cotentin qui lui pose la question, il répond qu'il n'a pas à s'expliquer. "Il est maître en sa paroisse, il nous a répondu qu'il n'a pas à justifier ses choix", explique de son côté Marie-Laure Bourdin, qui assure que des pétitions ont circulé et que l'évêché a été mis au courant du courroux de certains habitants. "Il est peut-être un peu trop... tradi", résume une des choristes.

La jeune génération de prêtres est peut-être plus conservatrice que l'ancienne. Certains à Avranches portent même la soutane !"

En attendant, la chorale de Gospel se produira dans l'église de Villedieu-les-Poëles... l'ancienne paroisse du curé ! Le concert a lieu samedi 22 décembre à 20h30, l'entrée coûte 8€ pour les adultes, et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Elle a également donné un concert à Saint-Hilaire-du-Harcouët.