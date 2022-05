Avranches : Une femme de 50 ans agressée à coups de couteau par son ex-compagnon

Tôt dans la matinée du mercredi 11 mai, entre 6h et 7h, un homme s'est rendu au domicile de son ex-compagne à Avranches. Alors que la femme de 50 ans, sortait de son immeuble, l'homme muni d'un couteau, a porté de nombreux coups à la victime au torse et aux bras.

La victime a tenté de s'enfuir. Alerté par le bruit et les cris, quelques voisins sont descendu de l'immeuble et ont alerté les secours. Entre temps, la victime a pu se réfugier dans le hall de son immeuble, en sang.

L'homme s'est enfui et s'est suicidé

Selon les informations du procureur de la République de Coutances, l'homme de 50 ans, lui s'est enfui en voiture pour se retrancher dans son domicile. À l'arrivée de la gendarmerie, l'agresseur s'était suicidé.

La victime sauvée

La femme a vite été prise en charge par les secours et emmenée à l'hôpital le plus proche. Elle se trouvait dans un état grave présentant de nombreuses liaisons sur les bras et le torse, mais ses jours ne sont pas en danger.