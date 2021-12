Azay-sur-Cher : un couple victime de malfaçon lance une cagnotte pour s'en sortir

C'est un cauchemar qui dure depuis près de 12 ans. Un couple d'Azay-sur-Cher (Indre-et-Loire) engage un charpentier en 2009 pour opérer des travaux sur leur toiture. Rapidement, Sylvie et Philippe Gadin constatent des malfaçons : le plafond s'effrite, le plancher s'affaisse. Après une plainte et un procès, la famille remporte la somme de 88.000 euros et entament les travaux pour sécuriser leur maison.

"Nous avons vécu dans les travaux près de six mois" explique Sylvie, en pointant des photographies. "Nous vivions avec des étais dans notre salon, ça n'était plus possible. Quand le fournisseur a dû nous donner cette somme, nous avons très vite entrepris de nouveaux travaux."

Mauvaise surprise pour la famille : le fournisseur de bois interjette appel et obtient gain de cause. Un remboursement des 80.000 euros + les intérêts doit être opéré, en provenance de la société de charpentier auteur des malfaçons. Cette dernière est cependant en liquidation judiciaire et non solvable. La famille Gadin hérite donc d'une dette de 91.000 euros.

"C'est encore un coup de massue aujourd'hui" déplore Sylvie. "Nous ne sommes pas coupables aux yeux de la loi, mais c'est nous qui craignons les huissiers. J'envoie 300 euros par mois pour éponger une dette injustifiée. Ca aurait dû être notre argent, nous voulions juste refaire notre toit, pas vivre sous le poids des dettes !"

Une cagnotte pour aider le couple

Après un pourvoi en Cassation et un courrier à la Cour européenne des droits de l'Homme, le couple se retrouve au pied du mur. Une cagnotte a été lancée pour aider à rembourser les frais que Sylvie juge injustifiés. "C'est vraiment notre dernier recours pour avoir une vie normale" précise la mère de famille.

Pour trouver le lien de la cagnotte, cliquez ici.