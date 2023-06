BAC de Nancy : six policiers condamnés en appel dont un à six mois de prison ferme

La cour d'appel a rendu sa décision, ce jeudi, pour sept policiers de la BAC de nuit de Nancy, poursuivis pour harcèlement et injures racistes à l'encontre d'autres fonctionnaires de police. Un des prévenus est relaxé. Pour quatre autres, les peines prononcées en appel sont plus importantes que celles décidées en première instance. Le plus lourdement condamné, un homme présenté comme le meneur, écope de six mois de prison ferme, une peine qui sera aménagée. Le meneur est interdit d'exercer définitivement alors que cinq autres sont interdits d'exercer pour des durées allant de 1 à 5 ans.

"Un long et difficile combat judiciaire"

Du côté des parties civiles, on est satisfait à l'image de l'avocat Frédéric Berna : "c'est au delà de ce que je pouvais imaginer [...] Jusqu'à présent, les décisions de justice pouvaient sembler en dessous de ce qui a été rendu aujourd'hui [...] A l'issue d'un long et difficile combat judiciaire, mes clients ne peuvent qu'être satisfaits d'avoir été entendus et de servir peut-être l'avenir de leurs collègues".

Du coté des prévenus, un pourvoi de cassation est envisagé comme l'explique Me Karine Laprévotte, qui représente le plus lourdement condamné dans cette affaire : "c'est un coup de massue dans la mesure où lorsque c'est parfaitement justifié, la question ne se pose pas. C'est une infraction particulièrement subjective [...] Pour eux, ils ne sont jamais rendus coupables de harcèlement vis-à-vis de leurs collègues".

En mars 2022, lors du premier procès, les policiers avaient été condamnés à des peines de 6 à 18 mois d'emprisonnement avec sursis , chacune assortie d'une interdiction d'exercer.

Un racisme décomplexé selon l'IGPN

Les faits dénoncés remontent à la période 2015-2018. Les victimes sont une femme et trois hommes, qui travaillaient également à la brigade anticriminalité. En 2018, un policier du service nancéien dénonce auprès de sa hiérarchie les agissements de plusieurs collègues. Dans un groupe de discussion sur Messenger, il a été témoin d'échanges à caractère raciste et xénophobe.

Son signalement déclenche une enquête de l'IGPN. Le rapport de la police des polices révèle un "système de harcèlement" organisé et le "racisme décomplexé". Une femme relate des humiliations et décrit un environnement sexiste. La principale cible des mis en cause, un policier d'origine maghrébine, est insulté régulièrement de "bougnoule" ou de "bicot".