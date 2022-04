Bactérie E. coli dans les pizzas Buitoni : une enquête pour "homicides involontaires" ouverte

75 cas d'intoxications recensés, en grande majorité d'enfants, dont deux sont morts. L'affaire Buitoni ne fait sans doute que commencer. Ce vendredi soir, le parquet de Paris indique avoir ouvert une enquête pour "homicides involontaires", "tromperie" et "mise en danger d'autrui", après plusieurs cas graves de contamination par la bactérie Escherichia coli possiblement liés à la consommation de pizzas surgelées de la marque.

Cette enquête, menée par le pôle de santé publique du parquet de Paris, est ouverte depuis le 22 mars. Les autorités sanitaires ont récemment établi un lien entre la consommation de ces pizzas de la gamme Fraîch'Up et la recrudescence de contaminations à la bactérie. L'enquête devra déterminer si ces cas, notamment les plus graves, sont tous liés à la consommation de ces pizzas, et de remonter la filière des contaminations. Elle porte précisément sur les infractions de "tromperie sur une marchandise, exposition ou vente de produits alimentaires corrompus ou falsifiés et nuisibles pour la santé, mise sur le marché d'un produit préjudiciable à la santé, mise en danger d'autrui, blessures involontaires et homicides involontaires".

Deux plaintes ont par ailleurs été déposées auprès du parquet de Bordeaux.

Les enfants atteints de cette bactérie ont un suivi rénal à vie. C'est innomable, c'est au-delà du calvaire

"Les enfants atteints de cette bactérie ont un suivi rénal à vie", a déclaré sur franceinfo Ophélie, la maman de Manoé, 7 ans, hospitalisé après avoir mangé une pizza Buitoni. Les risques de séquelles se situent "principalement au niveau des reins". Manoé a été hospitalisé le 9 février au CHU d'Angers pour de fortes diarrhées : les analyses ont détecté la contamination à la bactérie E.coli. L'enfant a été hospitalisé presque un mois : "C'est innomable, c'est au-delà du calvaire, car on vit heure par heure", décrit sa maman Ophélie, encore très affectée.

Nestlé a indiqué jeudi que des tests menés sur son site de Caudry, dans le Nord, qui produit des pizzas Buitoni, se sont avérés négatifs, assurant que les images immondes de saleté diffusées dans la presse ne correspondaient pas à l'état "habituel" de l'usine. La société a fermé les deux chaînes de production de Caudry.