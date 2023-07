Badonviller : Il tue le compagnon de son ex femme devant ses enfants

Lorsque le GIGN s'est présenté chez lui à Senones dans les Vosges lundi matin, le suspect âgé de 50 ans n'a opposé aucune résistance à son arrestation. Il a été placé en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie à Nancy.

Le drame s'est noué la veille, dimanche vers 22h, cet homme de 59 ans, s'est présenté au domicile du compagnon de son ex femme à Badonviller. Il a enfoncé la porte et a tiré à plusieurs reprises sur l'occupant de la maison en présence de la femme et de quatre enfants avant de prendre la fuite.

Les secours dépêchés sur place n'ont pu réanimer la victime. Rapidement identifié et localisé à Senones dans les Vosges, Le GIGN (Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale) a interpellé le suspect lundi matin. L'homme, âgé de 59 ans habitait lui même à Badonviller. Ancien militaire, il était sans emploi.