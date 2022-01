PHOTOS - Bagarre à Nîmes lors d'un rassemblement de sympathisants d'Eric Zemmour

Un manifestant blessé après une bagarre entre pro et anti Eric Zemmour à Nîmes

Un cordon de CRS entoure ce vendredi soir la Brasserie de la Grande Bourse, au pied des arènes à Nîmes. La police est intervenue après une bagarre qui a éclaté entre sympathisants d'Eric Zemmour et manifestants ; une quarantaine d'opposants à cette réunion sont rassemblés. Les adhérents et sympathisants de la fédération départementale Reconquête, dans le Gard, se sont réfugiés et barricadés à l'intérieur de la brasserie.

Un cordon de CRS devant la Brasserie La Grande Bourse à Nîmes, après des heurts entre pro et anti Eric Zemmour © Radio France - Hervé Sallafranque

A priori, il n'y a pas de blessé grave. En revanche, il y a au moins deux blessés légers, dont l'un gazé et avec de grosses contusions au visage.

Un manifestant blessé lors d'une bagarre entre pro et anti Eric Zemmour à Nîmes © Radio France - Paul Le Guen

La réunion des sympathisants d'Eric Zemmour a réuni environ deux-cent personnes.