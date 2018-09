Un mois après leur rixe dans l'un des halls de l'aéroport d'Orly, Booba et Kaaris, les deux frères ennemis du rap français, comparaissent avec une partie de leurs proches devant le tribunal de Créteil depuis ce jeudi.

Booba et Kaaris, ennemis jurés du rap français, sont jugés depuis le 6 septembre 2018 pour une bagarre à Orly.

Les deux frères ennemis du rap français, Booba et Kaaris sont jugés depuis ce jeudi à Créteil pour une bagarre qui a retardé plusieurs vols et causé des dégâts dans une boutique de l’aéroport d'Orly début août.

Interrompu à plusieurs reprises, d'abord à cause d'un interprète manquant, puis pour permettre au tribunal d'examiner les requêtes des avocats de rappeurs, qui demandaient la nullité de la procédure, l'audience se poursuivait à 22h.

Chaque camp rejette la faute sur l'autre

À la barre, Kaaris, Gnakouri Okou à l'état-civil, a tenu à débuter par des excuses. "C'est pas bien ce qui s'est passé en fait, je présente mes excuses aux personnes choquées par les images", a-t-il déclaré avant de rejeter la responsabilité de la bagarre sur l'autre camp. "Je ne suis pas à l'origine de cette rixe", a martelé le rappeur en chemise blanche immaculée. "J'ai donné des coups pour me défendre", a-t-il assuré, en prônant désormais "l'apaisement".

"Moi, je cherchais à aller prendre mon avion c'est tout", s'est défendu Booba, de son vrai nom Elie Yaffa. Vêtu d'une chemise à carreaux, celui que ses fans surnomment le "Duc de Boulogne" a expliqué s'être senti "encerclé" et "menacé" par Kaaris et son groupe. Sur les extraits de la vidéosurveillance, longuement décortiqués par le tribunal, on le voit en effet porter le premier coup de pied à son rival. "Un coup d'intimidation pour empêcher qu'il m'attaque" a expliqué l'artiste à la barre.

Booba a également été questionné sur une vidéo tournée par une fan quelques temps avant la bagarre où on le voit déclarer : "c'est la garde à vue qui m'attend". "Ce n'était pas sur un ton sérieux" a affirmé le rappeur.

Interdiction de rendre compte des débats sur les réseaux sociaux

L'audience a lieu dans la salle d'habitude réservée aux assises, sous forte protection policière, entièrement pleine. Pour la sérénité des débats, la présidente a interdit aux journalistes de rendre compte du procès en direct sur les réseaux sociaux. À l'extérieur, des dizaines de fans, ont fait le déplacement dans l'espoir d'apercevoir les rappeurs.

Les deux rivaux comparaissent libres après avoir passé trois semaines en détention provisoire. Neuf membres de leurs clans respectifs impliqués dans la rixe sont également jugés pour violences aggravées et vols en réunion. Tous risquent jusqu'à 10 ans de prison.