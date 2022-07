Bagarre à Saint-Brévin, le 8 mai : un "déchainement de violence", mais pas vraiment d'explication à la barre

Ce mardi, le tribunal de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) juge sept hommes âgés de 19 à 36 ans. Certains ont affaire à la justice pour la première fois, trois ont des condamnations pour des délits routiers, des affaires de stupéfiants. Il y a un docker, un menuisier, un ouvrier...

Ce que la justice leur reproche, c'est une violente bagarre le 8 mai devant un bar de Saint-Brévin. Ce soir là, il y a du monde et en principe l'ambiance est à la fête puisque que les uns et les autres ont regardé la finale de la Coupe de France de foot, avec à la clé, la victoire de Nantes.

"Pas deux groupes mais un seul" à l'origine de cette bagarre - Avocat d'une victime

Sauf que "pour un mauvais mot, un mauvais regard, on ne sait pas vraiment" raconte la présidente, une bagarre éclate. "Ce sera un déchaînement de violence venu d'un seul groupe, ce n'est pas une bagarre générale avec deux groupes, ce n'est pas le film West Side Story" , précise l'avocat de l'une des 17 victimes.

Il y a des coups de pied, des coups de poing, parfois sur des personnes à terre. Il y a aussi des gazages à la bombe lacrymogène avec un des prévenus s'avançant au hasard vers plusieurs personnes. Un poing américain est sorti. Il y a également un coup porté dans le dos à l'arme blanche - "une machette", "un piolet" - on ne saura pas vraiment.

Certaines victimes ont perdu des dents, "deux ont été laissées pour mortes" raconte un avocat. Il frappe bruyamment du pied sur le sol de la salle d'audience, rappelant alors les coups portés par plusieurs sur la tête d'une victime, alors étendue sur le bitume. "Ils sautaient à pieds joints sur sa tête", selon l'un des témoignages recueillis. La présidente faire remarquer que de telles violences peuvent être fatales ou laisser de graves lésions. "On pourrait être aujourd'hui devant une cour d'assises", poursuit-elle.

A la barre, des regrets, des excuses de la part de la plupart des prévenus

Alors pourquoi ? pour quelle raison ? La question a été posée à plusieurs reprises à chacun des prévenus par la présidente et par les avocats des victimes. On n'a pas vraiment d'explication. "Je n'ai pas réfléchi" , cette phrase on l'entend très souvent. Il y a aussi : "j'avais la rage", "j'avais beaucoup bu", "j'avais pris de la drogue". L'un évoque "la lâcheté".

A la barre, les prévenus, pour beaucoup vêtus en noir, répondent calmement, expriment des remords. Certains s'excusent. "Une attitude de petits garçons bien sages à l'audience" voilà ce que proposent les prévenus ce mardi matin fait remarquer non sans ironie un avocat de victimes. Une image contrastant avec ce qu'ont raconté les témoins lors de l'enquête ou encore ce qu'on voit sur les images de vidéosurveillance projetées à l'audience.

"Cette absence d'un début de réflexion interpelle" selon un avocat de victime. Plusieurs victimes sont présentes dans la salle. Certaines, selon leurs avocats, ont peur de sortir ou encore désormais d'aller à Saint-Brévin. Les victimes ne sont pas entendues à la barre. L'une d'elle confie à France Bleu Loire Océan, à l'issue de cette matinée, regretter l'attitude des prévenus : "il n'y a aucune prise de conscience".

Les prévenus reconnaissent tous avoir porté des coups, certains assurent en avoir pris. Le plus âgé dit que lui a voulu, en fait, séparer les uns et les autres, et que se prenant des coups, il a répondu. Selon l'un des prévenus, c'est lui qui, se rendant compte de ce qui se passait, demande aux autres de tout arrêter et de s'en aller. La procureur fait pour sa part remarquer que les auditions des témoins indiquent que le départ du groupe coïncide avec l'arrivée imminente des gendarmes. Les mis en cause arrivent à fuir. Ils seront arrêtés quelques jours plus tard.

Ce mardi après-midi, le procès se poursuit avec les réquisitions de la procureure puis les plaidoiries des avocats des sept prévenus. Deux sont en détention provisoire, les autres comparaissent libres.