Bagarre à Seignosse: un jeune Landais mis en examen pour tentative de meurtre

Un jeune Landais de 19 ans a été mis en examen pour tentative de meurtre et placé en détention provisoire après la bagarre à Seignosse dans la nuit de dimanche à lundi. Un jeune Palois de 20 ans a été poignardé de 3 coups de couteau. Opéré en urgence, son pronostic vital n'est plus engagé.

Mardi soir, un jeune Landais de 19 ans a été mis en examen pour tentative de meurtre et placé en détention provisoire après la bagarre à Seignosse dans la nuit de dimanche à lundi. Une bagarre sur fond d'alcool entre trois Landais et quatorze Palois. Vers 4 heures du matin, des coups de feu ont été tirés et un jeune Béarnais de 20 ans a été poignardé de 3 coups de couteau. Opéré en urgence à Bayonne, ses jours ne sont plus en danger.

Landais et Palois ne se connaissaient absolument pas. Leur seul point commun: l'alcool. Ils avaient beaucoup bu et sans doute aussi une très forte envie de se battre. Une embrouille pour des broutilles. A cette soirée très arrosée dans une villa de Seignosse, une jeune landaise demande à son petit ami de venir la chercher. Vers 4 heures du matin, ce dernier, 19 ans, arrive de Soorts-Hossegor avec son frère et un ami. L'amoureux ne semble guère apprécier les garçons avec qui sa petite amie passe la soirée.

Des coups de feu et des coups de couteau

La situation dégénère dans le jardin. Les deux frères expliquent s'être retrouvés très vite encerclés, chacun de leur côté. Ils disent avoir été insultés. L'aîné tire plusieurs fois en l'air avec un pistolet d'alarme. Le cadet lui sort un couteau, menace et frappe. Trois coups sont plantés dont un dans l'abdomen de la victime qui ne s'en rend compte que quelques minutes plus tard, en rentrant dans la maison.

La victime s'appelle Baptiste, il a 20 ans. Bon joueur de pelote, le Palois joue d'ailleurs en équipe de France des moins de 22 ans. Entendu mardi matin sur son lit d'hôpital, il ne se souvient de presque rien. Tellement ivre, son pronostic vital a pourtant été engagé. En garde à vue à la gendarmerie de Seignosse, les 2 frères ont reconnu les faits.

Mis en examen et écroué

En fin d'après-midi, les 2 Landais ont été présentés à un juge d'instruction montois. Ce dernier a suivi les réquisitions du procureur de la République de Mont-de-Marsan. L'auteur des coups de couteau, petit ami de la jeune fille a été mis en examen pour tentative de meurtre et port d'arme. Il a été placé en détention provisoire. Son frère, 20 ans est lui mis en examen pour violences avec armes et port d'arme. Il a été placé sous contrôle judiciaire et laissé libre.