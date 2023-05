Bagarre armée à Laval : renforcement des patrouilles de police et un "point de contact" quartier des Fourches

La sécurité est renforcée dans le quartier des Fourches de Laval. C'est l'annonce conjointe du maire Florian Bercault et de la préfète de la Mayenne, au terme d'une réunion ce lundi avec les parents d'élèves de l'école Charles Perrault. Vendredi dernier, vers 17h30, des individus, possiblement en bandes rivales, se sont livrés à une violente rixe devant l'école.

Des témoins de la scène affirment qu'il y aurait eu des coups de feu, ce que démentent catégoriquement la préfecture et la municipalité. Une enquête est en cours, menée par le parquet de Laval. Dans le quartier des Fourches, les habitants ne cachent pas leur lassitude : les bagarres sont fréquentes et le trafic de drogue prend de plus en plus d'importance sur la voie publique.

Le trafic de drogue pointé du doigt

Une mère de famille qui témoigne de façon anonyme. "Les jeunes ici ne savent plus quoi faire. Au lieu de chercher du travail, ils préfèrent vendre de la drogue. Et en plus certains s'en prennent à d'autres jeunes. Une fois un garçon de quatre an s'est fait abordé pour savoir s'il voulait vendre de la drogue" raconte-t-elle.

Le "city-stade" juste à côté de la cour de récréation de l'école Charles Perrault pose problème. D'après plusieurs parents d'élèves, l'endroit servirait de point de deal. "De la drogue a déjà été retrouvée ici. Un couteau de boucher aussi. Certains font des barbecues clandestins dans la cour" lâche cette mère de famille très en colère.

Sur la place du Docteur Fleming, peu d'habitants souhaitent raconter leurs difficultés par peur de "représailles". Ce père de famille emmène ses filles faire du sport dans un gymnase juste à côté et constate la vente de stupéfiants sur la voie publique. "Les individus stagnent sur la place et les gens viennent acheter leurs produits comme si de rien était" déplore-t-il.

Dialogue avec la police

Pendant 55 minutes ce lundi après-midi, le maire de Laval et la préfète de la Mayenne ont tenté de rassurer la communauté éducative dans l'école Charles Perrault. Les patrouilles de police vont se renforcer. Un lieu de rencontre avec les forces de l'ordre sera aussi mis en place à l'intérieur de la maison de quartier pour que les habitants puissent parler de leurs difficultés quotidiennes, du climat ambiant, et pour résoudre d'éventuels conflits.