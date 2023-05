Bagarre armée à Laval : un syndicat de police demande des renforts au commissariat

Des policiers du commissariat de Laval demandent des effectifs supplémentaires pour assurer la sécurité dans certains quartiers. Aux Fourches vendredi dernier, une bagarre s'est produite avec des individus armés de clubs de golf et de matraques télescopiques.

ⓘ Publicité

En réponse, la préfète de la Mayenne a demandé aux forces de l'ordre d'intensifier les patrouilles dans ce quartier à l'ouest de la ville. Une bonne décision pour le secrétaire départemental du syndicat Unité Police SGP-FO, mais il ne veut pas non plus laisser à penser que ses collègues se tournaient les pouces par le passé.

Les tensions s'acroissent

"On est toujours présents, et intensifier les patrouilles c'est logique. On nous le demande, mais on ne s'arrête jamais. On entre encore dans ces quartiers. Mais récemment, on a des collègues qui se sont faits encercler par les délinquants parce qu'on dérange. C'est pas la première fois, mais c'est quelque chose qui s'accentue. Pour l'instant, on continue à faire notre métier. Dans la mesure où on peut le faire" explique ce policier.

160 personnes travaillent au commissariat de Laval. Mais il en faut plus sur le terrain pour assurer les nombreuses missions de la police estime le secrétaire départemental du syndicat Unité Police SGP-FO. "Il faudrait des effectifs en plus. On a des départs à la retraite, avec un renouvellement des générations chez nous. On demande à ce qu'il y ait de plus en plus d'effectifs à Laval parce que c'est une ville moyenne qui n'échappe pas à l'augmentation de la délinquance liée au trafic de stupéfiants" termine-t-il.