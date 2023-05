Bagarre armée à Laval : une enquête pour tentative de meurtre et tentative d’enlèvement ouverte par le parquet

Dans un communiqué de presse la procureure de la République de Laval, Anne-Lyse Jarthon indique qu'une enquête judiciaire a été ouverte des chefs de tentative de meurtre, tentative d’enlèvement et association de malfaiteurs, et confiée au commissariat de police de Laval. Vendredi une violente rixe s'est produite devant l'école Charles Perrault quartier des Fourches à Laval.

"La victime est âgée d’une vingtaine d’années et a été agressée par plusieurs individus aux visages dissimulés, armés de club de golf et matraque télescopique. Une arme de poing a également été exhibée par l’un des individus, sans qu’il ne soit possible à ce stade d’affirmer qu’elle a été utilisée, ni que des coups de feu ont été tirés" écrit la procureure.

Lundi en fin d'après-midi, le maire de Laval Florian Bercault et la préfète de la Mayenne ont rencontré des parents d'élèves et des habitants du quartier pour les rassurer et annoncer un renforcement des patrouilles de police jusqu'à nouvel ordre.