Bagarre au bar La Cervoiserie : un Aubussonnais de 19 ans arrêté

Guéret, France

Il n'a pas pu nier son implication dans la bagarre qui avait éclaté au bar et magasin de bière La Cervoiserie, à Guéret, au début du mois de mai. Un Aubussonnais de 19 ans devait être présenté à un juge ce mercredi 12 juin.

Avec une dizaine d'autres personnes, il avait fait irruption dans le bar et avait tenté de voler une caisse de bières, ce qui avait déclenché des affrontements. Le suspect apparaît sur les images de vidéosurveillance, il a aussi été reconnu par les témoins. Il n'a pas pu nier, mais n'a reconnu son implication que du bout des lèvres.

Les vidéos le montrent pourtant très violent, distribuant les coups de poings et les coups de pieds, y compris sur plusieurs personnes qui se trouvaient à terre. Bilan : des nez cassés, des dents brisés et six blessés parmi les serveurs et les clients. Le jeune homme est déjà connu des services de police, principalement pour des "petites bêtises". Cette fois, cependant, il pourrait écoper d'une peine de prison.

Après un mois d'enquête, les policiers ont également identifié deux autres membres du groupe, mais les images ne permettent pas de déterminer clairement leur part de responsabilité.