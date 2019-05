Bagarre au couteau dans le centre ville de Nantes

Nantes, France

La victime est blessée à la tête et à la cuisse, mais elle refuse de donner son identité et son agresseur est en fuite. Une enquête de police est ouverture après une bagarre au couteau survenue lundi soir à Nantes devant le restaurant l'Entrecôte, à l'angle de la rue Sainte Catherine et de la rue du Couëdic.

La brigade criminelle doit encore exploiter les images de vidéo-surveillance et auditionner des témoins. La victime a été hospitalisée au CHU de Nantes. Ses jours ne sont pas en danger.