Bagarre au Port de Saint-Laurent-du-Var: 3 personnes interpellées

Une bagarre à l'aube dimanche à la sortie d'une boite de nuit de Saint-Laurent-du-Var. Bilan: 3 personnes en garde à vue.

C'est vers 5 heures dimanche matin qu'une bagarre a éclaté au Port de Saint-Laurent-du-Var à la sortie d'un établissement de nuit. Un coup de feu a été tiré mais on ne sait pas de quelle arme il provient. La bagarre est le fruit de 3 individus qui se sont ensuite enfuis. Tous ont été arrêtés par la police après une course poursuite et ont été placés en garde à vue. Une enquête a bien sûr été ouverte.