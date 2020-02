Bagarre avec armes sur le terrain de rugby de Montmeyran

Montmeyran

Quatre jeunes armés de béquilles, d'un poing américain et d'un couteau ont interrompu le match de rugby samedi après-midi à Montmeyran prés de Valence. Un match des moins de 18 ans entre le Drôme centre XV de Valence et le RCAV d'Aubenas. Ces jeunes voulaient en découdre avec les joueurs d'Aubenas et sont entrés armés d'un point américain d'un couteau et de béquilles sur le terrain.

Un dirigeant d'Aubenas frappé

Un dirigeant administratif du club albenassien s'est interposé. Il a reçu un coup de poing au visage, ses lunettes ont été cassées. Un jeune joueur du RCAV aurait aussi reçu un coup de béquille dans le dos. Les quatre jeunes violents n’étaient a priori pas de véritables supporters du Drôme centre XV, plutôt des copains d'un des joueur de Valence, venus pour régler des comptes.

Pas de dépôt de plainte

Il a fallu l'arrivée de quatre voitures de gendarmes pour ramener le calme sur le stade de la rivière de Montmeyran. Les quatre violents étaient déjà repartis. Personne n'a été interpellé et les dirigeants d'Aubenas ne veulent pas porter plainte. Le match a pu reprendre une fois le calme revenu, et c'est Aubenas qui l'a emporté sur le score de 14 à 27.