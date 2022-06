Bagarre devant un restaurant de Laval : responsabilités partagées entre les salariés et l'homme armé

Le tribunal correctionnel de Laval a condamné, ce vendredi 10 juin, deux serveurs et le gérant d'un restaurant à six mois de prison avec sursis pour violence en réunion, mais a aussi reconnu la responsabilité de la victime. Un homme armé et menaçant le soir du 25 février.

Dans cette affaire, la victime des coups est aussi reconnue fautive de la bagarre qui a éclatée le 25 février devant un restaurant du centre ville de Laval. Ce soir-là, l'homme n'aurait jamais dû envoyer des sms malveillants au patron de l'établissement. Cet individu accuse le restaurateur de consommer la drogue et répand la rumeur dans Laval régulièrement.

L'homme ne s'arrête pas là : il s'en prend aussi à la femme d'un serveur, et menace de "faire cramer le bar" dans un texto. Rendez-vous est donc donné place du Jet d'eau pour s'expliquer. Mais le restaurateur refuse : "J'ai un commerce à faire tourner, laisse-moi tranquille". Du coup, l'individu débarque devant l'établissement, il y a du monde sur la terrasse.

Poing américain, bombe lacrymogène

Dans sa poche : un poing américain. Le belligérant pousse un serveur, ses deux autres collègues interviennent, le frappent au visage, le rouent de coups au sol. 42 jours d'incapacité temporaire de travail. "Il n'était pas dans son état normal, il avait consommé quelque chose" se défend un des salariés à la barre. "Nos clients n'ont jamais cherché la confrontation physique" ajoutent les avocats de la défense. Dans sa voiture, une bombe lacrymogène est d'ailleurs retrouvée.

La partie civile fait appel

Les serveurs et le gérant du restaurant doivent lui verser 1.600 euros de dommages et intérêts. La justice considère que les responsabilités sont partagées : l'individu menaçant devra lui aussi verser des dommages et intérêts aux salariés du restaurant. Le montant n'est pas encore fixé et son avocate a d'ores et déjà fait appel. Une nouvelle audience est prévue le 16 décembre 2022.