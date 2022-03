Affrontements entre des militants de Génération Z et des étudiants devant la faculté Paul-Valéry à Montpellier

Devant la faculté Paul-Valéry à Montpellier, mercredi après-midi, une bagarre a éclaté entre des militants de Génération Z, soutiens du candidat Zemmour et des étudiants de l'université. Chacun accuse l'autre d'être l'agresseur.

Le syndicat Solidaires étudiant-e-s Montpellier accuse des militants pro-Zemmour d'avoir agressé un ou plusieurs étudiants mercredi après-midi devant la faculté Paul-Valéry. Selon le syndicat, un étudiant a porté plainte après une bagarre avec des militants du Mouvement des Jeunes avec Zemmour. Un militant du candidat Eric Zemmour a lui aussi porté plainte, accusant à l'inverse ces jeunes d'avoir asséné des coups de barre de fer et l'avoir aspergé de gaz lacrymogène.

Frapper à la gorge notamment, avec une béquille, par des militants de générations Zemmour

Nicolas, lui même syndiqué, a assisté à une partie de l'altercation. "Une personne qui redescendait la rue va se faire agresser et frapper à la gorge notamment, avec une béquille, par des militants de générations Zemmour. On ne sait pas exactement pour quelle raison ils sont venus vers lui spécifiquement. Suite à quoi, trois personnes sont sorties d'une voiture pour prendre la défense de la personne agressée, mais aussi la sécurité de la fac qui est venue, et nous aussi à notre tour."

Dans un communiqué, le syndicat étudiant dénonce la responsabilité des militants de la Génération Z et notamment "un homme à moto armé d’une gazeuse qui mettait des coups de pied en fonçant sur la foule. C’est d’ailleurs lui qui a récupéré toutes les armes de Génération Zemmour avant de s’enfuir sur son véhicule."

Ce sont des "antifas" qui sont les agresseurs

Gilbert Collard, président d'honneur du parti d'Eric Zemmour, s'est emparé de l'affaire. Il a publié une vidéo sur son compte Twitter où l'on voit des jeunes s'approcher de manière menaçante et un asséner un coup de matraque. Selon lui, ce sont des "antifas" qui sont les agresseurs.

Lorsque la police arrive sur place, tout le monde est déjà parti. Une enquête est en cours pour démêler l'affaire.