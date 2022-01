Bagarre entre jeunes du BO et de Pau : garde à vue et convocation en justice pour un rugbyman biarrot

La bagarre entre des jeunes rugbymen du Biarritz Olympique et de la Section Paloise le 18 décembre dernier aura une suite judiciaire. Immédiatement après le coup de sifflet final d'une rencontre sans tension particulière, la situation avait dégénéré. Un joueur du BO, qui ne participait pas à la rencontre et y assistait en tribune, était descendu sur le terrain et avait assené un violent coup à la tête d'un Palois qui ne jouait as non plus mais filmait la rencontre. Placé en garde à vue ce jeudi au commissariat de Biarritz, ce mineur d'origine géorgienne a reconnu les faits, expliquant avoir voulu défendre ses coéquipiers. Ressorti dans la journée, il sera convoqué par un juge des enfants à une date non précisée.

Son geste avait valu à la victime une hospitalisation et une ITT (interruption temporaire de travail) de 30 jours. Déjà sanctionné un mois auparavant pour des faits similaires, il a depuis été exclu de l'association du Biarritz Olympique.