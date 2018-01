Sur la place Campana, qui est une place privée coincée entre des immeubles récents à deux pas du palais des papes, chaque jour les lycéens d'un établissement voisin viennent déjeuner d'un sandwich. Mais certains y viennent aussi pour fumer ou flirter selon les voisins.

Et ce mercredi, apparemment pour une histoire de fille, le ton est monté entre deux garçons puis entre deux groupes et une bagarre assez impressionnante a éclaté entre une cinquantaine de jeunes. Les riverains ont tenté de s'interposer en vain et c'est la chemise tâchée de sang qu'ils ont appelé les policiers à la rescousse. Ceux-ci sont intervenus en force, plusieurs équipages de police secours, la brigade anti-criminalité et la police municipale qui finalement a été chargée de gérer la fin de l'événement. Trois blessés légers ont été pris en charge par les pompiers et conduits vers les urgences.

