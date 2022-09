Bagarre entre marginaux dans le quartier Bonnefoy à Toulouse : un jeune de 20 ans très grièvement blessé

Les policiers toulousains de la brigade canine ont été alertés dans la nuit de lundi à mardi par des témoins d’une violente bagarre dans le quartier Bonnefoy de Toulouse. Trois jeunes-hommes âgés de 20, 22 et 27 ans se violemment affrontés. L’homme de 22 ans aurait été l’auteur des faits les plus graves.

Bouteilles en verre et en fer

Il aurait frappé les deux autres avec des tessons de verres et des bouteilles dans de fer dans un sac. L’état de la plus jeune victime était hier soir préoccupant. Il a notamment été touché avec un tesson de verre au cou. Les trois hommes ont été transportés au CHU de Toulouse. Après les soins, l'homme de 22 ans a été placé en garde à vue. Le suspect est déjà connu des services de police.