Bagarre entre supporters de foot à Redon : des interdictions de stade infligées

Après les échauffourées entre supporters lors du match de championnat régional de football samedi 1er octobre entre Redon et Bains-sur-Oust, en Ille-et-Vilaine, deux personnes ont été identifiées par la vidéo. Ces deux supporters ont été interpellés par les gendarmes et déférés au parquet de Rennes à l'issue de leur garde à vue. Un jeune de 17 ans avait eu le tibia fracturé et a porté plainte.

ⓘ Publicité

Les deux mis en cause font l'objet d'une interdiction de stade au niveau national pendant 6 mois, d’une interdiction d’entrer en contact avec la victime pour une durée de 6 mois également. Ils vont devoir verser 300 euros de dommages et intérêts.

A LIRE : Ce qui s'est passé est déplorable" condamne la ligue de Bretagne de foot après les violences à Redon