Bagarre entre voisins à Mérignac le matin de Noël : un homme placé en détention provisoire

Un homme placé en détention provisoire et mis en examen pour tentative d'homicide volontaire avec préméditation ce lundi 27 décembre, à la suite d'une violente bagarre sur fond de tapage nocturne. Cet aide-soignant d'une cinquantaine d'années a frappé son voisin de 7 coups de couteau.

Un homme d'une cinquantaine d'années a été mis en examen pour tentative d'homicide volontaire avec préméditation ce lundi 27 décembre, après avoir frappé de sept coups de couteau son voisin le 25 décembre dernier vers 7h00, dans un immeuble de Mérignac.

Excédé par le bruit que faisaient ses voisins pour le réveillon de Noël, cet aide-soignant s'est présenté à leur domicile au petit matin pour signaler le tapage. C'est alors qu'une bagarre éclate entre le voisin et l'agresseur qui le frappe de 7 coups de couteau au thorax et au cou.

La victime s'est alors effondrée pendant que l'agresseur a regagné son domicile. Ce sont les convives de la victime qui ont alerté les secours.

Dès l'arrivée sur place de la Police, l'homme a été interpellé et a reconnu les faits. Il a remis l'arme utilisée aux enquêteurs : une dague de combat aux allures de long couteau de chasse, qu'il avait achetée la veille. L'auteur des faits a été immédiatement placé en garde à vue. Il a expliqué avoir cédé à l'énervement du fait du bruit et du tapage que faisaient la victime et ses amis depuis 8 jours sans arrêt.

La victime, consciente, a été hospitalisée au CHU Pellegrin avec 21 jours d'ITT.

Compte tenu de l'achat de la dague la veille de l'agression et des coups portés, l'auteur des faits a été mis en examen pour tentatives d'homicide volontaire avec préméditation. Il a été déféré devant le juge d'instruction ce lundi 27 décembre et placé en détention provisoire.