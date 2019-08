Bagarre mortelle à Fameck : deux personnes en garde à vue

Fameck, France

Plus de 24 heures après cette bagarre à l'arme blanche qui a fait un mort et deux blessés graves à Fameck, les gendarmes ont placé, ce jeudi, deux personnes en garde à vue. Ce sont deux jeunes adultes qui seraient originaires de Florange et de Fameck.

En revanche, selon nos informations, l'auteur présumé des coups de couteau, qui a été identifié et qui serait originaire d' Uckange, n'a toujours pas été interpellé. Il aurait tenté de justifier son acte sur les réseaux sociaux.

En tout cas, la section de recherches de la Gendarmerie Nationale multiplie les auditions pour comprendre le mobile de ce drame qui a choqué tout un quartier.

La victime, un jeune Fameckois de 17 ans, était selon le maire de la ville, un homme très apprécié dans son quartier. Pour Michel Liebgott, "il protégeait plutôt les autres "