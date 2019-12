Bagarre mortelle à Oloron : le principal suspect en garde à vue à l’hôpital

Oloron-Sainte-Marie, France

L'enquête se poursuit pour tenter de comprendre ce qui s'est passé ce vendredi soir à Oloron. Deux personnes ont été tuées dans une rixe, en plein centre-ville, sur le parking du magasin Carrefour, juste à côté du Jardin Public. Il était 20h30, quand une bagarre a dégénéré. Des coups de couteaux ont été donnés. Mais, trois jours après, il y a encore beaucoup de zones d'ombres, sur les circonstances de ce drame. Un information judiciaire a été ouverte ce dimanche pour meurtres aggravés. La juge d'instruction a prononcé trois mise en examen pour violences en réunion, à l'encontre de trois hommes qui ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Le principal suspect semble être un des deux blessés de cette rixe. Il a été placé en garde à vue ce lundi.

Hospitalisé et gardé à vue

L'audition de celui qui semble avoir porté ces coups de couteau, qui a débutée ce lundi matin, sera sans doute déterminante. Les médecins de l’hôpital de Pau où il a été admis le soir des faits ont estimé que son état de santé était compatible avec un interrogatoire. Il a donc été placé en garde à vue dans sa chambre d'hôpital et répond aux questions des enquêteurs. Par ailleurs les autopsies des deux victimes doivent avoir lieu ce jeudi.

Une enquête compliquée

Il y avait beaucoup de monde sur ce parking ce soir là. Entre les sept protagonistes de la bagarre, les connaissances et les témoins, il devait y avoir une vingtaine de personnes sur place. Beaucoup étaient saouls et il faisait nuit. Donc la tâche des gendarmes n'est pas simple. Les auditions ont duré tout le weekend. Les trois mis en examen de dimanche sont impliqués dans les violences, mais ne sont pas soupçonné d'avoir donné les coups de couteau et donc des deux meurtres.